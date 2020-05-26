Врач спрогнозировала силу второй волны коронавируса

В последнее время ведется много разговоров о том, что вторая волна коронавируса неизбежна. Теперь главное для минздравов всех стран мира мобилизовать все свои ресурсы и подготовиться. О том, с какой силой ударит вторая волна коронавируса, сейчас судить сложно, но совершенно точно, что она будет напрямую зависеть от наличия либо отсутствия вакцины, передает РИА Новости.

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова рассказала агентству, что в случае если к тому времени вакцина уже будет, иммунная прослойка населения увеличится. А это значит, что властям не придется вводить особые ограничения. Как, скажем, это было во время первой волны, когда весь мир буквально закрылся.

Напомним, вспышка нового коронавирусного заболевания произошла в декабре минувшего года. К весне возбудитель успел проникнуть на территорию большинства стран мира, а 11 марта ВОЗ объявила пандемию.