Врач спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Сегодня, 16:06

Ольга Громова

0

Image 16+
Врач спрогнозировала силу второй волны коронавируса

В последнее время ведется много разговоров о том, что вторая волна коронавируса неизбежна. Теперь главное для минздравов всех стран мира мобилизовать все свои ресурсы и подготовиться. О том, с какой силой ударит вторая волна коронавируса, сейчас судить сложно, но совершенно точно, что она будет напрямую зависеть от наличия либо отсутствия вакцины, передает РИА Новости.

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова рассказала агентству, что в случае если к тому времени вакцина уже будет, иммунная прослойка населения увеличится. А это значит, что властям не придется вводить особые ограничения. Как, скажем, это было во время первой волны, когда весь мир буквально закрылся.

Напомним, вспышка нового коронавирусного заболевания произошла в декабре минувшего года. К весне возбудитель успел проникнуть на территорию большинства стран мира, а 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Доктор Мясников предостерег о вреде антибактериального мыла

26-05-2020, 14:47

Беглов объяснил, почему в Петербурге снимать ограничения еще рано

26-05-2020, 11:31

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней

26-05-2020, 10:18

Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина

26-05-2020, 10:04

Иммунолог объяснил, могут ли выработанные при простуде антитела помочь бороться с коронавирусом

25-05-2020, 22:22

Китайцы разработали вакцину против трех видов рака

25-05-2020, 15:02

В униформе бортпроводниц американской авиакомпании нашли токсичные вещества

25-05-2020, 08:55

Вирусолог назвала опасные для больных COVID препараты

25-05-2020, 08:39

Диетолог рассказала, кому кефир пить нельзя

24-05-2020, 14:03

«Ахиллесову пяту» у коронавируса нашли ученые из Дании

24-05-2020, 11:07

Препараты от рака предложили применять для лечения коронавируса

24-05-2020, 08:55

276 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за коронавируса

23-05-2020, 12:13

Коронавирус может провоцировать воспалительное заболевание щитовидной железы

23-05-2020, 09:54

Сроки второй волны эпидемии коронавируса в России обозначили специалисты

22-05-2020, 18:23

Кардиолог Кореневич рассказала, какие продукты опасны для сердца

22-05-2020, 11:51

Китайский эксперт рассказал, как защититься от второй волны коронавируса

21-05-2020, 15:29

У коронавируса обнаружили три подтипа, повышающие его заразность

21-05-2020, 11:56

Для оценки риска смерти от коронавируса создан калькулятор

21-05-2020, 10:15

Китайский эксперт объяснил новую вспышку коронавируса

21-05-2020, 08:51

Гастроэнтеролог Парамонов рассказал о способах приготовления гречневой каши

20-05-2020, 13:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров