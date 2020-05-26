В Китае назвали новую версию источника вспышки коронавируса

Ученые из Китая считают, что рынок морепродуктов в Ухане не является местом зарождения пандемии коронавируса.

В ходе проведенных уже исследований появились доказательства того, что вирус возник у мышей, после чего через какое-то промежуточное животное попал в организм человека. Но точно сказать, где и как произошло первое заражение коронавирусом человека, исследователи до сих пор не могут, пишет The Sun.

Первоначально власти Ухани утверждали, что первые случаи заражения вирусом произошли на местном оптовом рынке морепродуктов Хуанань. После того как все продаваемые там животные были изучены, в Китайском центре центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что рынок не был местом возникновения пандемии.

Ученые заявили, что отобрали образцы животных, которые продаются на рынке, и не выявили в них коронавирусную инфекцию. К тому же, те случаи заражения, которые связаны с рынком, не были первыми. Власти Китая сообщили о неизвестном заболевании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря, а рынок закрыли 1 января.

На рынке было зафиксирован 41 случай коронавирусной инфекции. Но, по словам ученых, вирус уже некоторое время до этого циркулировал, а первый человек, у которого был положительный тест на коронавирус, заразился 1 декабря. Симптомы же у него появились 8 декабря. 13 из 41 случаев заражения не связаны с рынком в Ухане, считают ученые.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию из-за распространения заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа.