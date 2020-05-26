Севастополь ужесточит правила въезда для прибывающих из других регионов

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев начал решительную борьбу с распространением коронавируса. Теперь в город и окрестности не смогут въехать граждане других регионов Российской Федерации, если не предоставят отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные не более чем за 5 суток до даты въезда. Правда, касается это ограничение только жителей тех регионов, в которых сложилась плохая эпидемическая обстановка.

С 1 июня контроль за въезжающими в Севастополь станет еще жестче. На въездных пунктах в город будет организовано тестирование приезжающих на коронавирус. После прохождения теста гражданина пропустят в город-герой, но он будет обязан устроить себе самоизоляцию по адресу, указанному в анкете, и там безвылазно дожидаться результатов проверки. Забор биологического материала будет производиться получением мазка из горла.

Михаил Развожаев уверен, что предпринимаемые правительством региона меры окажутся достаточно эффективными, чтобы сдержать распространение коронавируса в Севастополе. Инициаторы жестких карантинных мер уверены, что на пунктах пропуска удастся выявить до 80% зараженных людей из числа желающих попасть в город.