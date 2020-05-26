Севастополь ужесточит правила въезда для прибывающих из других регионов

Сегодня, 19:22

Staalker

0

Image 16+
Севастополь ужесточит правила въезда для прибывающих из других регионов

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев начал решительную борьбу с распространением коронавируса. Теперь в город и окрестности не смогут въехать граждане других регионов Российской Федерации, если не предоставят отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные не более чем за 5 суток до даты въезда. Правда, касается это ограничение только жителей тех регионов, в которых сложилась плохая эпидемическая обстановка. 

С 1 июня контроль за въезжающими в Севастополь станет еще жестче. На въездных пунктах в город будет организовано тестирование приезжающих на коронавирус. После прохождения теста гражданина пропустят в город-герой, но он будет обязан устроить себе самоизоляцию по адресу, указанному в анкете, и там безвылазно дожидаться результатов проверки. Забор биологического материала будет производиться получением мазка из горла.

Михаил Развожаев уверен, что предпринимаемые правительством региона меры окажутся достаточно эффективными, чтобы сдержать распространение коронавируса в Севастополе. Инициаторы жестких карантинных мер уверены, что на пунктах пропуска удастся выявить до 80% зараженных людей из числа желающих попасть в город.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Доктор Мясников предостерег о вреде антибактериального мыла

26-05-2020, 14:47

Беглов объяснил, почему в Петербурге снимать ограничения еще рано

26-05-2020, 11:31

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней

26-05-2020, 10:18

Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина

26-05-2020, 10:04

Иммунолог объяснил, могут ли выработанные при простуде антитела помочь бороться с коронавирусом

25-05-2020, 22:22

Китайцы разработали вакцину против трех видов рака

25-05-2020, 15:02

В униформе бортпроводниц американской авиакомпании нашли токсичные вещества

25-05-2020, 08:55

Вирусолог назвала опасные для больных COVID препараты

25-05-2020, 08:39

Диетолог рассказала, кому кефир пить нельзя

24-05-2020, 14:03

«Ахиллесову пяту» у коронавируса нашли ученые из Дании

24-05-2020, 11:07

Препараты от рака предложили применять для лечения коронавируса

24-05-2020, 08:55

276 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за коронавируса

23-05-2020, 12:13

Коронавирус может провоцировать воспалительное заболевание щитовидной железы

23-05-2020, 09:54

Сроки второй волны эпидемии коронавируса в России обозначили специалисты

22-05-2020, 18:23

Кардиолог Кореневич рассказала, какие продукты опасны для сердца

22-05-2020, 11:51

Китайский эксперт рассказал, как защититься от второй волны коронавируса

21-05-2020, 15:29

У коронавируса обнаружили три подтипа, повышающие его заразность

21-05-2020, 11:56

Для оценки риска смерти от коронавируса создан калькулятор

21-05-2020, 10:15

Китайский эксперт объяснил новую вспышку коронавируса

21-05-2020, 08:51

Гастроэнтеролог Парамонов рассказал о способах приготовления гречневой каши

20-05-2020, 13:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров