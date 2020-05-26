Россиян предупредили о риске заражения Covid-19 в море

Сегодня, 14:25

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Россиян предупредили о риске заражения Covid-19 в море

Наступающее лето снова вызовет у россиян желание окунуться в море, причем у многих это желание не сможет перебороть даже опасность заражения COVID-19 во время пути и проживания. Но именно на пляже и в море также таится угроза, по крайней мере, об этом предупреждает доцент «МИСиС» Георгий Фролов в интервью агентству «Москва». 

По словам ученого в области биологической защиты, главная опасность будет подстерегать купающихся на мелководье, поскольку именно здесь скапливаются различные вирусные частицы. Угрозу здоровью людей будет нести не только коронавирус, но и кишечные бактерии, а также холерные палочки. Избежать заражения довольно просто — не надо только глотать морскую воду, а после купания обрабатывать ступни с помощью дезинфицирующего раствора. Также ученый рекомендует обрабатывать антисептическими средствами кромку прибоя. Причем эту процедуру следует проводить по утрам, когда море спокойное, а отдыхающих практически нет.

В то же время в открытым море опасность заражения минимальна — поскольку человека защищает ультрафиолетовое излучение Солнца и большие морские пространства.

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