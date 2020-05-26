Россиянам предсказали болезни из-за масок и перчаток

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Россиянам предсказали болезни из-за масок и перчаток
Использования защитных средств

На данный момент самым доступным средством профилактики коронавируса является ношение масок и перчаток, но именно они способны причинить вред здоровью вызвав вспышку некоторых заболеваний. Если верить академику РАН Виталию Звереву, то из-за регулярного пребывания в защитных средствах может начаться развитие различных грибковых заболеваний, а еще бронхиальной астмы и эмфиземы легких.

По словам академика в городском транспорте и торговых точках маска является необходимостью, но вот на улице ее лучше снять, здесь будет вполне хватает удерживать социальную дистанцию. Если маску носить 2 часа и более она превращается в рассадник осевших на ее поверхности грибков и бактерий, которые всегда имеются в воздухе. Перчатки также являются хорошим сборщиком аллергенов, бактерий и грибков, так что их ношение представляется бессмысленным, поскольку люди часто неосознанно касаются собственного лица.

А еще по словам Виталия Зверева любые перчатки ухудшают защитные качества кожи, что в свою очередь способствует заболеваниям. В любом случае маски не рекомендуется носить детям до 3 лет и людям с хроническими заболеваниями легких.

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