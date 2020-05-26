Коронавирус можно уничтожить за считанные минуты

Сегодня, 13:18

Анна Лисова

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Коронавирус можно уничтожить за считанные минуты
Лабораторные исследования

Об этом сообщили американские ученые, заявив, что SARS CoV-2 разрушается под воздействием солнечного света. Сотрудники Национального центра анализа и противодействия биологической защите США утверждают, что коронавирус SARS CoV-2, вызывающий COVID-19, погибает за 7-14 минут, если на него попадают лучи солнечного света.

Ранее в ходе исследования ученые выявили, что SARS CoV-2 может жить до 3 суток на некоторых металлических поверхностях. Но новое исследование показало, что так долго коронавирус выживает на некоторых поверхностях в идеальных для него условиях. А солнечный свет – это тот фактор, который ускоряет его гибель.

Так, при воздействии яркого солнечного света SARS CoV-2 разрушается за 7-14 минут. К такому выводу ученые пришли, выдержав коронавирус под специальными лампами, которые имитируют солнечный свет. Ученые отмечают, что в условиях, имитирующих жаркий полдень на 40-м градусе северной широты, коронавирус гибнет за 7 минут.

По мнению авторов исследования, важно учитывать полученные ими данные в борьбе с коронавирусом. Поэтому, к примеру, свою одежду люди, придя с улицы, могут выносить на балкон, где солнечные лучи смогут уничтожить SARS CoV-2, если он на нее попал.

Отметим, ранее ученые заявляли о том, что SARS CoV-2 гибнет через 30 минут, если на него воздействовать температурой в 56 градусов Цельсия. А при температуре от 79 градусов и выше он разрушается за 5 минут.

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