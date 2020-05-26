Создан препарат от смертельной опухоли мозга

Сегодня, 12:21

Анна Лисова

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Создан препарат от смертельной опухоли мозга
Создание нового лекарства

Пандемия коронавируса – не единственная проблема ученых по всему миру. Онкологические заболевания продолжают уносить жизни людей разных возрастов. Сотрудники Университета Макмастера и Университета Торонто разработали препарат, который, по их словам, потенциально может побороть такое смертельное заболевание как глиобластома. Об этом исследовании сообщает Лента.Ру, ссылаясь на издание Cell Stem Cell.

Глиобластома – это смертельная форма опухоли мозга. До сих пор никакой методики, которая бы гарантировала излечение от данной формы злокачественной опухоли, не было. И, услышав такой диагноз, люди, по сути, отсчитывали месяцы, а нередко и недели до конца своей жизни.

Новый препарат создан на основе CAR T-клеточной терапии. При CAR T-клеточной терапии используется химерный антигенный рецептор, который может распознавать злокачественные клетки. Этот белок содержит фрагменты антитела, способные связываться с определенными антигенами, и домены, активирующие иммунную систему. Т-клетки, полученные из человека с глиобластомой, генетически модифицируют, в результате чего на их поверхности появляется химерный антигенный рецептор CAR, который связывается с белком CD133 на клетках глиобластомы. Измененные клетки вводятся в организм пациента, где они начинают уничтожать клетки опухоли.

Авторы исследования уже провели эксперимент на грызунах. Он показал, что CAR T-клеточная терапия повышает выживаемость и снижает опухолевую нагрузку. В планах ученых перейти к клиническим испытаниям. В таких случаях инновационную терапию предлагают пациентам, у которых нет шансов на положительный результат при традиционных методах терапии.

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