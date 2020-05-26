Ученые нашли эффективный способ окончательно победить коронавирус

Медики и ученые всего мира сейчас ведут работу над созданием максимально эффективных методов борьбы с COVID-19. К примеру, сотрудники Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке обнаружили у людей, переболевших коронавирусом, антитела, защищающие от повторного заражения. Полученные результаты указывают на возможность создания вакцин, которые помогут одержать победу над коронавирусом.

Ученые провели исследовании с участием 149 человек, переболевших опасным вирусом. Добровольцы сдали плазму крови, содержащую антитела и вырабатывающие их иммунные В-клетки. Ее смешали с обезвреженным вирусом, у которого РНК заменена на нуклеиновые кислоты хозяина. Исследователи проверили, насколько эта смесь может заражать культуру человеческих клеток.

В итоге выяснилось, что у 33% участников эксперимента нейтрализующая способность плазмы была ниже определяемых уровней. Возможно, организм этих людей справился с вирусом на первом этапе иммунного ответа, еще до выработки антител. Большинство образцов показало слабую или умеренную нейтрализующую способность, но у 1% доноров она оказалась высокой.

Довольно большое количество нейтрализующих антител в сыворотке позволяет выделять B-клетки, которые их производят, клонировать антитела из этих клеток и использовать для выработки иммунной реакции у других людей, пишет Lenta.ru . Эксперты определили 40 антител, нейтрализующие вирус, и сосредоточились на трех. Их уже клонировали и сейчас готовят к клиническому использованию.