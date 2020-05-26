Вирусолог Альтштейн объяснил невосприимчивость части россиян к коронавирусу

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью «Звезде » рассказал о том, почему некоторые люди остаются невосприимчивыми к коронавирусу. Он объяснил, что восприимчивость к инфекциям зависит от различных факторов. Как пример, Альтштейн привел заболеваемость среди детей.

«Это может быть связано с биологическими, физиологическими причинами. У детей, например, болезнь протекает легко. У детей меньше образуется одного вида белка, который является рецептором этого вируса», - пояснил профессор.

На данный момент одна из главных задач в борьбе с пандемией коронавируса – создание вакцины. Альтштейн рассказал, что вакцина от коронавирусной инфекции скорее всего, будет основана на продуцировании некоторых видов лимфоцитов, которые, в свою очередь, и вызывают образование антител.

Он объяснил, что иммунитет к вирусу возникает, когда организм «научится» генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела, и Т-лимфоцитов, способных уничтожать зараженные клетки. Поэтому вакцина, скорее всего, будет эффективной, если сможет образовать такие виды лимфоцитов, активизируя иммунитет.