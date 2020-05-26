Вирусолог Альтштейн объяснил невосприимчивость части россиян к коронавирусу

Сегодня, 08:34

Анна Лисова

0

Image 16+
Вирусолог Альтштейн объяснил невосприимчивость части россиян к коронавирусу
Вакцина от COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью «Звезде» рассказал о том, почему некоторые люди остаются невосприимчивыми к коронавирусу. Он объяснил, что восприимчивость к инфекциям зависит от различных факторов. Как пример, Альтштейн привел заболеваемость среди детей.

«Это может быть связано с биологическими, физиологическими причинами. У детей, например, болезнь протекает легко. У детей меньше образуется одного вида белка, который является рецептором этого вируса», - пояснил профессор.

На данный момент одна из главных задач в борьбе с пандемией коронавируса – создание вакцины. Альтштейн рассказал, что вакцина от коронавирусной инфекции скорее всего, будет основана на продуцировании некоторых видов лимфоцитов, которые, в свою очередь, и вызывают образование антител.

Он объяснил, что иммунитет к вирусу возникает, когда организм «научится» генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела, и Т-лимфоцитов, способных уничтожать зараженные клетки. Поэтому вакцина, скорее всего, будет эффективной, если сможет образовать такие виды лимфоцитов, активизируя иммунитет.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Доктор Мясников предостерег о вреде антибактериального мыла

26-05-2020, 14:47

Беглов объяснил, почему в Петербурге снимать ограничения еще рано

26-05-2020, 11:31

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней

26-05-2020, 10:18

Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина

26-05-2020, 10:04

Иммунолог объяснил, могут ли выработанные при простуде антитела помочь бороться с коронавирусом

25-05-2020, 22:22

Китайцы разработали вакцину против трех видов рака

25-05-2020, 15:02

В униформе бортпроводниц американской авиакомпании нашли токсичные вещества

25-05-2020, 08:55

Вирусолог назвала опасные для больных COVID препараты

25-05-2020, 08:39

Диетолог рассказала, кому кефир пить нельзя

24-05-2020, 14:03

«Ахиллесову пяту» у коронавируса нашли ученые из Дании

24-05-2020, 11:07

Препараты от рака предложили применять для лечения коронавируса

24-05-2020, 08:55

276 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за коронавируса

23-05-2020, 12:13

Коронавирус может провоцировать воспалительное заболевание щитовидной железы

23-05-2020, 09:54

Сроки второй волны эпидемии коронавируса в России обозначили специалисты

22-05-2020, 18:23

Кардиолог Кореневич рассказала, какие продукты опасны для сердца

22-05-2020, 11:51

Китайский эксперт рассказал, как защититься от второй волны коронавируса

21-05-2020, 15:29

У коронавируса обнаружили три подтипа, повышающие его заразность

21-05-2020, 11:56

Для оценки риска смерти от коронавируса создан калькулятор

21-05-2020, 10:15

Китайский эксперт объяснил новую вспышку коронавируса

21-05-2020, 08:51

Гастроэнтеролог Парамонов рассказал о способах приготовления гречневой каши

20-05-2020, 13:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров