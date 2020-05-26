Биолог призвала не стараться скорее переболеть коронавирусом

Сегодня, 00:06

Александр Зуев

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Биолог призвала не стараться скорее переболеть коронавирусом

Профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что у тех, кто заразится коронавирусом не сейчас, а позже, больше шансов получить более эффективное лечение.

Заболевшие в начале эпидемии меньше знали о вирусе.  Например, сейчас известно, что вирус нарушает систему свертываемости крови, что приводит к образованию тромбов, поэтому пациенты получают антитромбовую терапию. Еще месяц назад такого понимания не было. Примечательно, что  вирус  разбавляется и ослабевает, поэтому увеличивается число бессимптомно переболевших, пишет РИА Новости. То есть переболеть позднее лучше, чем сейчас, но еще лучше совсем не болеть,  говорит эксперт.

Баранова также сообщила, сейчас в мире  преобладает более заразный штамм вируса.

Это не значит, что он сильнее влияет на организм человека, но он активнее распространяется среди людей. Иными словами, будет расти число  бессимптомных носителей и увеличиваться процент переболевших, а значит появится стадный иммунитет, который формируется при  70-80% переболевших. 

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