Биолог призвала не стараться скорее переболеть коронавирусом

Профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что у тех, кто заразится коронавирусом не сейчас, а позже, больше шансов получить более эффективное лечение.

Заболевшие в начале эпидемии меньше знали о вирусе. Например, сейчас известно, что вирус нарушает систему свертываемости крови, что приводит к образованию тромбов, поэтому пациенты получают антитромбовую терапию. Еще месяц назад такого понимания не было. Примечательно, что вирус разбавляется и ослабевает, поэтому увеличивается число бессимптомно переболевших, пишет РИА Новости . То есть переболеть позднее лучше, чем сейчас, но еще лучше совсем не болеть, говорит эксперт.

Баранова также сообщила, сейчас в мире преобладает более заразный штамм вируса.

Это не значит, что он сильнее влияет на организм человека, но он активнее распространяется среди людей. Иными словами, будет расти число бессимптомных носителей и увеличиваться процент переболевших, а значит появится стадный иммунитет, который формируется при 70-80% переболевших.