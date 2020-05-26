Ученые: даже умеренное течение коронавируса укрепляет иммунную систему

Изучая влияние коронавируса на иммунную систему, ученые из Института Пастера (Франция) заявили о том, что даже легкая форма COVID-19 способствует формированию иммунитета на коронавирус.

То есть COVID-19 в легкой форме стимулирует выработку иммунитетом антител, по сути, укрепляет его.

В ходе исследования, которое ученые проводили в двух больницах в Страсбурге на примере медиков, которые переносили COVID-19 в легкой или умеренной форме, они увидели, что почти у всех сотрудников появились антитела.

«Мы знали, что у людей с тяжелыми формами заболевания вырабатываются антитела в течение 15 дней после появления симптомов. Теперь мы знаем, что это также верно для тех, кто развивает незначительные формы, даже если уровень антител, вероятно, слабее», – рассказал руководитель исследования Арно Фонтанет.

Исследование также показало, что около 98% медиков имеют антитела на протяжении 28-41 дня после первых признаков заболевания. То есть в течение этого срока организм сопротивлялся повторному заражению.