Ученые: даже умеренное течение коронавируса укрепляет иммунную систему

Изучая влияние коронавируса на иммунную систему, ученые из Института Пастера (Франция) заявили о том, что даже легкая форма COVID-19 способствует формированию иммунитета на коронавирус.
То есть COVID-19 в легкой форме стимулирует выработку иммунитетом антител, по сути, укрепляет его.
В ходе исследования, которое ученые проводили в двух больницах в Страсбурге на примере медиков, которые переносили COVID-19 в легкой или умеренной форме, они увидели, что почти у всех сотрудников появились антитела.
Исследование также показало, что около 98% медиков имеют антитела на протяжении 28-41 дня после первых признаков заболевания. То есть в течение этого срока организм сопротивлялся повторному заражению.
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