Названа погода, способствующая заражению коронавирусом

Сегодня, 14:46

Ольга Громова

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Названа погода, способствующая заражению коронавирусом
Эпидемия коронавируса

Китайские ученые отследили связь между темпами заражения новой коронавирусной инфекцией и погодными условиями, обращая особое внимание на температуру воздуха и на влажность. Теперь они знают, что определенный климат может способствовать быстрому распространению COVID-19.

Исследователями из Университета Ланьчжоу были изучены данные о 3,75 млн инфицированных коронавирусом людей из 185 стран мира. В результате выяснилось, что в 60 процентах случаев заражения случались на территориях, где температура воздуха находилась в пределах от 5 до 15 градусов тепла по Цельсию. В этой связи ученые сделали вывод о том, что это «излюбленная» температура ковида.

Помимо этого, в 73,8 процентах подтвержденных случаев заражения происходили в условиях с абсолютной влажностью - в пределах 3-10 граммов на метр кубический воздуха. Вся полученная информация говорит о том, что умеренные широты как нельзя лучше подходят коронавирусу, так как в таких климатических условиях он распространяется стремительнее всего. Поэтому к осени, с большой долей вероятности, возможна его новая вспышка, передает Радио Маяк.

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