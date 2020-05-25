Тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом, разгадана

Сегодня, 11:45

Ольга Громова

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Тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом, разгадана
Мэр Олег Боровский

В городе Саянске Иркутской области заболевших коронавирусом нет. Мэр Олег Боровский не вводил ограничительные меры - населенный пункт живет такой же жизнью, как и до пандемии. В городе работают парикмахерские, детские сады и даже торговые центры, передает «Комсомольская правда». Школы, правда, закрыты - да и то исключительно из-за интереса к дистанционной форме учебы. Но, надо отдать должное, рестораны, кафе и клубы не работают. Боровский рассказывает, что за время пандемии в городе нет случаев заражения ковидом.

«В Саянске 10 не коронавирусных внебольничных пневмоний, и что - мне по этому случаю карантин вводить?» - вопрошает городской голова.

Главный специалист-эпидемиолог минздрава Иркутской области Ирина Лисянская вынуждена констатировать, что пока не может найти объяснение феномену Саянска. У Юрия Лысанова, врача-эпидемиолога, предположения есть и, даже, два. Первая версия - неудовлетворительное тестирование. Впрочем, в этом случае все равно было бы видно, что люди болеют. А вот вторая версия кажется более реальной.

Сотрудник кафедры Медакадемии эпидемиологии и микробиологии полагает, что в январе и феврале, когда в Саянске наблюдался резкий скачок ОРВИ, это и мог быть коронавирус, но из Китая. Вероятное, так было и в Сибири, где нынче наблюдается один из самых низких показателей по уровню распространения нового коронавируса.

«Возможно, маленький, компактный Саянск еще весной получил коллективный иммунитет. Повезло», - резюмировал исследователь.
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