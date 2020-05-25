Названы главные симптомы для незамедлительного вызова скорой при коронавирусе

Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков назвал симптомы, при появлении которых надо незамедлительно вызывать бригаду 03. По его словам, когда появляются первые признаки коронавирусного заражения, как повышение температуры, затрудненное дыхание или одышка, больному стоит связаться с поликлиникой и участковым врачом.

«Если состояние резко ухудшилось, если температура выше 38 градусов, если частота дыхания выше, чем 22–24 (вдоха в минуту), если вы самостоятельно не в силах справиться с повышением температуры, тогда безусловно надо обращаться в скорую помощь. Набирать 03, 103», — поведал Бойков во время своего выступления в эфире канала «Санкт-Петербург».

Главврач напомнил жителям Северной столицы, что бригада скорой помощи должна прибыть к пациенту за тот же промежуток времени, что и раньше. Установленное время - 20 минут. Врачи скорой помощи города стремятся вкладываться в это время. Количество задержек с прибытием нынче на уровне 4 процентов, передает «Фонтанка».