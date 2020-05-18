Ученые рассказали, когда социальная дистанция бесполезна

Сегодня, 11:45

Анна Морозова

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Ученые рассказали, когда социальная дистанция бесполезна
Социальная дистанция

Социальная дистанция бесполезна даже при малейшем дуновении ветра. Такой вывод сделали ученые из США. С самого начала пандемии нового коронавируса активно изучаются возможные пути распространения инфекции. По данным предыдущих исследований, основными путями передачи вируса являются воздушно-капельный и аэрозольный.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для профилактики инфицирования коронавирусом дистанция между людьми должна составлять 1,5-2 метра. Но ученые установили, что даже небольшое дуновение ветра может перенести капли слюны после кашля, чихания или разговора на 6 метров всего за 5 секунд. Чем сильнее ветер, тем выше скорость распространения.

При этом капли слюны могут сохраняться в воздухе после громкого разговора, чихания или кашля около 12 минут. Об этом свидетельствуют данные исследований, опубликованные научным журналом Physics of Fluids. Для исследования ученые воссоздали виртуальное моделирование. Как оказалось, капли слюны движутся в воздухе после кашля и чихания. При этом учитывалась влажность воздуха, способность частиц к рассеиванию, взаимодействие молекул слюны и воздуха, а также испарение жидкости из капель слюны.

«Согласно результатам исследования, в группу риска входят дети и взрослые с низким ростом, поскольку, чем ниже рост, тем выше вероятность попасть в такое «облако» из-за особенностей оседания микрочастиц», - сообщил один из авторов исследования, профессор Университета Никосии Дмитрис Дрикакис.

Ученые заверяют в высокой важности исследования для уточнения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Вместе с тем, специалисты заявляют, что нужно продолжать исследования в этой области. Необходимо определить, какое влияние на распространение капелек слюны в воздухе оказывает температура поверхности.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что рассадка пассажиров через одного с целью социального дистанцирования трудно применимо в самолётах. По данным NEWS.ru, это снизит окупаемость рейсов и приведёт к подорожанию билетов.

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