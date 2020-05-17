Вирусологи оценили влияние майских выходных на заболеваемость коронавирусом

Вирусологи рассказали о том, как повлияли майские праздники на заболеваемость коронавирусом, пишет РБК . В России режим самоизоляции действовал и в период майских праздников, который ранее традиционно многие привыкли проводить в компаниях на природе. Поэтому накануне Первомая власти разных уровней обращались к россиянам с настоятельными просьбами не нарушать условия самоизоляции.

Вирусолог Анатолий Альтштейн подчеркнул, что, если посмотреть на статистику последних дней, то можно сделать вывод, что многие россияне соблюдали режим самоизоляции. Тем не менее, нарушения были и это показано в статистике. Не исключено, что число выявленных случаев инфекции может вновь увеличиваться, несмотря на имеющуюся в настоящее время тенденцию к сокращению.

«Мы имеем достаточно высокий уровень заражения — это нарушения, которые были на майские праздники», — подчеркнул эксперт.

Вирусолог и доктор медицинских наук Николай Малышев разделяет точку зрения Альтштейна в этом вопросе. По его мнению, хотя россияне и стараются самоизолироваться, но не всегда это удается сделать. К тому же, считает Малышев, статистика последних недель выглядит пугающе из-за того, что стали делать больше тестов. И, естественно, при более активном обследовании, выявляется больше носителей, у которых болезнь протекает бессимптомно, либо в очень легкой форме.