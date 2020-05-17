Эксперт спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса в России

Сегодня, 14:02

Александр Зуев

0

Image 16+
Эксперт спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса

Пандемия в России закончится, когда перестанут появляться новые случаи заболевания. Об этом рассказала главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева. Как отметила биолог, кривая, отражающая количество активных случаев в странах Европы, снижается только во Франции и Германии, а кривая по общему числу зараженных сейчас начала выходить на плато. По мнению Молдогазиевой, в России эпидемия должна завершиться к концу лета.

Она также назвала условия, при которых это станет возможно. Прежде всего все границы в мире должны оставаться закрытыми до августа. Также не должны появляться новые вспышки коронавируса. Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова предположила, что ситуация улучшится к июлю, пишет Парламентская газета.

По данным оперштаба, в России число случаев заражения составляет более 299 тысяч. Свыше 76 тысячи пациентов вылечились и более 2,8 тысячи скончались.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Назван способ снизить смертность от коронавируса

Вчера, 20:27

Ученые: у переболевших коронавирусом не вырабатывается иммунитет

Вчера, 16:57

Эксперт назвала редкий «первый и последний» симптом COVID-19

Вчера, 10:53

Более половины больных коронавирусом в Санкт-Петербурге лечатся дома

Вчера, 09:29

Реаниматолог Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса

Вчера, 08:23

Онколог Минздрава Карпин назвал потерю веса симптомом рака

17-05-2020, 21:51

Скворцова назвала препарат, уничтожающий коронавирус за 48 часов

17-05-2020, 14:14

Мясников заявил, что россияне вернутся к нормальной жизни через месяц

17-05-2020, 08:17

Лишь 6% жителей Петербурга имеют антитела от коронавируса

16-05-2020, 15:42

Оценена вероятность заражения коронавирусом на улице

16-05-2020, 13:02

Петербургский пульмонолог объяснила эффект «матового стекла»

16-05-2020, 09:25

В Самарской области выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом

15-05-2020, 19:06

Ученые рассказали, кто чаще страдает от мигрени

15-05-2020, 18:28

Педиатр назвала причины большого числа заболевших коронавирусом в США

15-05-2020, 17:48

Эпидемиолог огласил сроки победы над коронавирусом

15-05-2020, 17:48

Мясников рассказал о пользе перчаток в период эпидемии

15-05-2020, 13:06

В Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму

15-05-2020, 09:25

В ВОЗ призывают Европу подготовиться к следующей волне коронавируса

15-05-2020, 09:25

Bloomberg: эксперты хотят знать, почему коронавирус «не убил больше русских»

15-05-2020, 09:25

Смольный разрешил медикам Петербурга не доказывать невиновность в заражении коронавирусом

14-05-2020, 16:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров