Эксперт спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса в России

Пандемия в России закончится, когда перестанут появляться новые случаи заболевания. Об этом рассказала главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева. Как отметила биолог, кривая, отражающая количество активных случаев в странах Европы, снижается только во Франции и Германии, а кривая по общему числу зараженных сейчас начала выходить на плато. По мнению Молдогазиевой, в России эпидемия должна завершиться к концу лета.

Она также назвала условия, при которых это станет возможно. Прежде всего все границы в мире должны оставаться закрытыми до августа. Также не должны появляться новые вспышки коронавируса. Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова предположила, что ситуация улучшится к июлю, пишет Парламентская газета.

По данным оперштаба, в России число случаев заражения составляет более 299 тысяч. Свыше 76 тысячи пациентов вылечились и более 2,8 тысячи скончались.