Ученые предсказали катастрофический уровень смертности от COVID-19

Сегодня, 13:49

Александр Зуев

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Ученые предсказали катастрофический уровень смертности от COVID-19
Эпидемия коронавируса

Коронавирус гораздо более смертоносен, чем обычный грипп. Такой вывод сделали ученые Вашингтонского университета. Число смертей может достигнуть катастрофических показателей, если США и другие страны не начнут вести интенсивную борьбу с инфекцией, отметили они.

Эксперты выяснили, что уровень смертности в США среди зараженных COVID-19 составляет 1,3%, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1%. Свои выводы ученые основывали на данных о заболеваемости и случаях смерти инфицированных коронавирусом в 116 округах в 33 штатах. Исследователи дали неутешительный прогноз: если к концу текущего года в США будет заражено столько же людей, сколько во время эпидемии гриппа в 2018-2019 годах (35,5 миллиона человек), то жертвами коронавируса станут почти 500 тысяч человек.

За год инфекцией заразятся 20% населения США, а число смертей может достигнуть от 350 тыс. до 1,2 млн, пишет Lenta.ru. Таков самый оптимистичный прогноз. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США число заразившихся превысило 1,5 миллиона.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что от COVID-19 могут умереть до 100 тыс. американцев.

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