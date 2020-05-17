Названы продукты, ускоряющие старение

Сегодня, 10:38

Анна Лисова

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Названы продукты, ускоряющие старение

Какие продукты могут ускорять старение организма, рассказали испанские исследователи из Центра по борьбе с ожирением и питанию при Университете Наварры, пишет РГ. По словам авторов исследования, им удалось выяснить, что употребление более трех порций ультрапроцессированных продуктов ускоряет клеточное старение.

Как объяснили эксперты, такая пища способствует уменьшению теломер. Теломеры – это концевые участки хромосом, которые являются маркерами возраста клеток. Размер теломер сокращается в результате старения естественным возрастом. Но плохое питание ускоряет процесс их сокращения.

Поэтому, тем, кто хочет сохранить молодость, следует отказаться от продуктов, содержащих много добавок. Если в составе продукта указано пять и более добавок, таких как ароматизаторы, красители, эмульгаторы, консерванты, стабилизаторы, загустители и т.п., то такой продукт лучше не покупать. Чтобы сохранить молодость, лучше отказаться от сладких газировок, обработанного мяса, магазинной выпечки, молочных десертов, сладких сухих завтраков и т.п.

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