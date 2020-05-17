Названы продукты, ускоряющие старение

Какие продукты могут ускорять старение организма, рассказали испанские исследователи из Центра по борьбе с ожирением и питанию при Университете Наварры, пишет РГ . По словам авторов исследования, им удалось выяснить, что употребление более трех порций ультрапроцессированных продуктов ускоряет клеточное старение.

Как объяснили эксперты, такая пища способствует уменьшению теломер. Теломеры – это концевые участки хромосом, которые являются маркерами возраста клеток. Размер теломер сокращается в результате старения естественным возрастом. Но плохое питание ускоряет процесс их сокращения.

Поэтому, тем, кто хочет сохранить молодость, следует отказаться от продуктов, содержащих много добавок. Если в составе продукта указано пять и более добавок, таких как ароматизаторы, красители, эмульгаторы, консерванты, стабилизаторы, загустители и т.п., то такой продукт лучше не покупать. Чтобы сохранить молодость, лучше отказаться от сладких газировок, обработанного мяса, магазинной выпечки, молочных десертов, сладких сухих завтраков и т.п.