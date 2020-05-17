Доктор Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли

Сегодня, 08:16

Анна Лисова

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Доктор Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли
Таблетки Парацетамол

Многие обезболивающие и противовоспалительные препараты можно приобрести в России без рецепта. Их и раньше покупали довольно часто без рекомендации врача, а сейчас, когда немало людей боятся обращаться в больницу из-за коронавируса, число тех, кто занимается самолечением выросло.

Россиян, которые не идут в больницу, опасаясь риска заражения от врачей и других лиц, довольно много. Их предостерег от опасных последствий самолечения в эфире телеканала «Россия 1» врач Александр Мясников, рассказывает «Русская Планета». Он отметил, что такие популярные препараты как Анальгин, Ибупрофен, Диклофенак имеют множество негативных последствий. В условиях пандемии врач посоветовал использовать Парацетамол.

Мясников отметил, что действительно вероятность заражения в учреждениях здравоохранения может быть выше, чем в таких общественных местах как метро и супермаркеты. Но при серьезных случаях не стоит тянуть с визитом к врачу.

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