В Минздраве России предостерегли гипертоников от коронавируса

Эпидемия коронавируса вынудила многих изменить привычный образ жизни. Самоизоляция лишает многих возможности проводить много времени на улице, заниматься спортом. Но в условиях эпидемии коронавируса важно сохранять двигательную активность, особенно людям с болезнями сердечно-сосудистой системы. Ведь им необходим достаточный уровень физической активности ежедневно.

Главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Сергей Бойцов в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказал, что следует делать гипертоникам, чтобы защититься от коронавируса, передает РИА Новости .

В частности, даже находясь в квартире, следует обеспечить физическую активность. Также важно принимать предписанные лечащим врачом препараты.

Бойцов рассказал, что гипертония является самостоятельным фактором развития инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности.

«Определить наличие артериальной гипертонии очень легко. Для этого надо просто измерять уровень артериального давления, что должен делать регулярно каждый взрослый человек старше 35-40 лет», — подчеркнул специалист.

Мерами профилактики гипертонии является физическая и аэробная нагрузка. Также необходимо следить за весом. Врач отметил, что каждому, если нет никаких противопоказаний, важно делать не менее 10 тыс. шагов в сутки. И хорошо, если они будут сделаны ускоренным темпом.