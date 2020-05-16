Назван способ снизить смертность от коронавируса

Ученые пришли к выводу, что можно понизить смертность от коварного коронавируса. В этом могут помочь препараты, которые разжижают кровь.

Медики из Королевского госпиталя Бромптона обнаружили взаимосвязь между коронавирусом и свертываемостью крови. Исследовав легкие больных, которые были уже в критическом состоянии, они не увидели в легких кровотока. Этот факт говорил о том, что в мелких сосудах кровь у таких людей сгущается. Вместе с этим множествам смертей от "короны" сопутствует дефицит кислорода в организме.

Раньше эксперты из Университетского колледжа Лондона выявили тромбы у некоторого числа умерших от коронавирусной инфекции. Кроме того, кровяные сгустки в различных частях организма приводили к инсультам.

По мнению профессора Питера Опеншоу из Научного совета при правительстве, эти открытия могут стать прогрессом в понимании симптомов кислородной недостаточности. Британская Нацслужба здравоохранения будет рекомендовать для спасения жизни критических пациентов использовать антикоагулянты. Медики надеются, что многих таким способом удастся спасти.

По числу зараженных и умерших от COVID-19 Великобритания среди лидеров: 243 тысячи и 35 тысяч людей, соответственно.