Назван способ снизить смертность от коронавируса

Сегодня, 20:27

0

Image 16+
Назван способ снизить смертность от коронавируса

Ученые пришли к выводу, что можно понизить смертность от коварного коронавируса. В этом могут помочь препараты, которые разжижают кровь.

Медики из Королевского госпиталя Бромптона обнаружили взаимосвязь между коронавирусом и свертываемостью крови. Исследовав легкие больных, которые были уже в критическом состоянии, они не увидели в легких кровотока. Этот факт говорил о том, что в мелких сосудах кровь у таких людей сгущается. Вместе с этим множествам смертей от "короны" сопутствует дефицит кислорода в организме.

Раньше эксперты из Университетского колледжа Лондона выявили тромбы у некоторого числа умерших от коронавирусной инфекции. Кроме того, кровяные сгустки в различных частях организма приводили к инсультам.

По мнению профессора Питера Опеншоу из Научного совета при правительстве, эти открытия могут стать прогрессом в понимании симптомов кислородной недостаточности. Британская Нацслужба здравоохранения будет рекомендовать для спасения жизни критических пациентов использовать антикоагулянты. Медики надеются, что многих таким способом удастся спасти.

По числу зараженных и умерших от COVID-19 Великобритания среди лидеров: 243 тысячи и 35 тысяч людей, соответственно.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Назван способ снизить смертность от коронавируса

Сегодня, 20:27

Ученые: у переболевших коронавирусом не вырабатывается иммунитет

Сегодня, 16:57

Эксперт назвала редкий «первый и последний» симптом COVID-19

Сегодня, 10:53

Более половины больных коронавирусом в Санкт-Петербурге лечатся дома

Сегодня, 09:29

Реаниматолог Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса

Сегодня, 08:23

Онколог Минздрава Карпин назвал потерю веса симптомом рака

Вчера, 21:51

Скворцова назвала препарат, уничтожающий коронавирус за 48 часов

Вчера, 14:14

Мясников заявил, что россияне вернутся к нормальной жизни через месяц

Вчера, 08:17

Лишь 6% жителей Петербурга имеют антитела от коронавируса

16-05-2020, 15:42

Оценена вероятность заражения коронавирусом на улице

16-05-2020, 13:02

Петербургский пульмонолог объяснила эффект «матового стекла»

16-05-2020, 09:25

В Самарской области выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом

15-05-2020, 19:06

Ученые рассказали, кто чаще страдает от мигрени

15-05-2020, 18:28

Педиатр назвала причины большого числа заболевших коронавирусом в США

15-05-2020, 17:48

Эпидемиолог огласил сроки победы над коронавирусом

15-05-2020, 17:48

Мясников рассказал о пользе перчаток в период эпидемии

15-05-2020, 13:06

В Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму

15-05-2020, 09:25

В ВОЗ призывают Европу подготовиться к следующей волне коронавируса

15-05-2020, 09:25

Bloomberg: эксперты хотят знать, почему коронавирус «не убил больше русских»

15-05-2020, 09:25

Смольный разрешил медикам Петербурга не доказывать невиновность в заражении коронавирусом

14-05-2020, 16:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров