Ученые: у переболевших коронавирусом не вырабатывается иммунитет

Сегодня, 16:57

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Ученые: у переболевших коронавирусом не вырабатывается иммунитет

Китайские ученые определили, что у 7-8% пациентов переболевших COVID-19, не вырабатывается иммунитет. Это связано с тем, что больные справляются с болезнью при помощи своих белков, которые «атакуют» вирус, то есть происходит интерфероновый ответ организма. Но несмотря на это, у человека не образуются антитела, иными словами, иммунитет не вырабатывается. Об этом сообщила Анча Баранова - директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США).

«Недавно ученые из Китая опубликовали препринт научной работы. Сразу после выздоровления у людей измеряли наличие антител. Оказалось, что из 171 человека у 11 их вообще не было выявлено. То есть примерно 7-8 процентов избавились от вируса путем собственного интерферонового ответа», - объяснила Баранова. 

Это значит, что их организм не выработал антитела. Со слов профессора, в данном исследовании приняли участие пациенты как легкой, так и тяжелой формы заболевания с ярко выраженными симптомами коронавирусной инфекции. Приблизительно у 14% специалисты выявили высокий и супервысокий уровень антител, у большинства он был средним, а у 15-20% - совсем низкий.

Баранова отметила, что на данном этапе развития COVID-19 ученым ничего не остается, как запастись терпением и проводить последующие исследования, при помощи которых можно будет понять реакцию организма на коронавирус.

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