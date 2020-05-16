Более половины больных коронавирусом в Санкт-Петербурге лечатся дома

Глава межведомственной группы Евгений Шляхто раскрыл статистику течения заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, больше половины зараженных в городе находятся дома, так как госпитализация им не требуется. При этом Шляхто выразил мнение, что ситуация с выпиской пациентов из больниц вызывает тревогу. Врач отметил, что нынешняя неделя станет определяющий для понимания выхода на плато.

Ранее данные о бессимптомном и легком течении болезни озвучивались лишь в Москве. Но специалисты посчитали число госпитализированных в Северной столице. По их словам, эту информацию необходимо проанализировать, чтобы понимать эпидемиологическую обстановку.

Отметим, что 17 мая в Санкт-Петербург из-за границы вернулись 20 жителей Ленобласти. В Пулково приземлился самолет из Австрии и Венгрии. Все прибывшие были осмотрены врачами, у них взяли анализы на коронавирус, продезинфицировали багаж и развезли их по домам. Эти граждане будут находиться в самоизоляции две недели. Всего с начала введения ограничений город принял около 30 вывозных рейсов.

Напомним, что сейчас в городе на карантине находится 3 671 человек. Из них 198 – в обсерваторе, 868 – на самоизоляции, 2 605 – контактные, пишет КП - Санкт-Петербург . Всего в Петербурге выявлено 10 462 случая заражения, скончались 85 человек, выздоровели 2 175.