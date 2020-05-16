Реаниматолог Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса

Тренируя легкие можно снизить шансы тяжелой формы коронавирусной инфекции. Об этом рассказал реаниматолог из больницы Святого Георгия (Санкт-Петербург) Антон Георгиев, передает КП-Санкт-Петербург . Он сообщил, что сам переболел коронавирусной инфекцией, но у него симптомы пропали за три дня.

По словам врача, который занимается лечением тяжелых пациентов с коронавирусной инфекций с самого начала эпидемии в России, главная мишень коронавируса - это наши легкие. Понятно, что если поражены легкие, то от недостатка кислорода будут страдать все остальные органы. Каждый может тренировать легкие, чтобы избежать аппарата ИВЛ, считает Георгиев.

«Чтобы избежать аппарата ИВЛ в случае заболевания, надо тренировать свои легкие. Надувать обычный воздушный шарик несколько раз в день по 5-10 минут. С тренированными легкими, с дыхательной гимнастикой будет проще перенести болезнь», - отметил врач.

По его словам, даже в случае заражения есть смысл продолжить тренировки. Он упомянул пациентку, которая была подключена к ИВЛ. Она активно тренировалась и сейчас, отметил Георгиев, уже самостоятельно дышит.