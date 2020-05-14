Скворцова назвала препарат, уничтожающий коронавирус за 48 часов

Сегодня, 14:14

Анна Морозова

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Скворцова назвала препарат, уничтожающий коронавирус за 48 часов

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о лекарственном средстве, которое способно убить коронавирус за 48 часов. Об этом свидетельствуют клинические испытания, по результатам которых вирус может быть уничтожен даже незначительной дозой препарата мефлохин.

Эксперт сообщила, что 70% пациентов избавляются от вируса уже к концу первой недели приема мефлохина.

При этом у 26 % больных при приеме препарата наблюдаются такие побочные реакции, как ощущение перебоя в сердце и нарушения сна. Поэтому Скворцова призывает учитывать состояние сердца и внутрисердечной проводимости при выборе препаратов для лечения.

Со слов Скворцовой, лекарство можно принимать и до заражения. В таком случае препарат может снизить вероятность инфицирования на 50-75% благодаря цитопатическому эффекту. Поэтому прием мефлохина можно рассматривать и как профилактическое лечение.

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