Мясников заявил, что россияне вернутся к нормальной жизни через месяц

Сегодня, 08:17

Александр Зуев

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Мясников заявил, что россияне вернутся к нормальной жизни через месяц

Уже через месяц россияне смогут вернуться к нормальной жизни. Такой прогноз сделал главврач Городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников.

По его словам, в июле, наверное, россияне уже будут ездить и гулять. Вместе с тем доктор сказал, что коронавирус никуда не уйдет, он станет неотъемлемой частью нашей жизни, и людям придется научиться с ним сосуществовать.

Мясников также сказал, что в ближайшее время коронавирус уйдет из Москвы в регионы. При этом он высказал мнение о том, что гарантий, что переболевший человек больше не заразится коронавирусом, нет. То есть не исключено, что этой инфекцией можно заразиться еще раз. Говоря о возможной второй волне эпидемии, врач предсказал, что она будет слабее первой.

Известно, что ранее Мясников утверждал, что эпидемия в России закончится в конце апреля. После этого он признался, что его прогноз был ошибочным, пишет Телеканал RTVI

Заметим, что за прошедшие сутки в столице выявили 3 505 новых случаев заражения, что является самым низким показателем суточного прироста заболеваемости в мае.

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