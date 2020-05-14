Оценена вероятность заражения коронавирусом на улице

Сегодня, 13:02

Анна Лисова

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Оценена вероятность заражения коронавирусом на улице

Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил возможность заражения коронавирусной инфекцией на улице. 

В интервью РИА Новости он сообщил, что заразиться коронавирусом на улице невозможно, поскольку он живет  в организме человека, а в окружающей среде разрушается и теряет инфекционную активность. 

Заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным путем от человека к человеку. Но, по словам Лебедева, капельный путь более вероятный, а в воздухе его, как правило, нет. Если, к примеру, человек чихнул, то, конечно же, в воздухе появляется облако капель. Но они разносятся на разное расстояние, и концентрация вируса даже в первую минуту резко падает. Если здоровый человек пройдет через такое облако и даже глубоко вдохнет, концентрация вируса будет незначительной, и он не заразиться. 

По словам Лебедева, сейчас ученые изучают, существует или нет генетическая предрасположенность к коронавирусу. Эксперт считает, что вероятность генетической предрасположенности к коронавирусу может существовать. 

«А может быть, у него есть генетическая непредрасположенность к коронавирусной инфекции. Сейчас ученые как раз изучают возможность наличия таких людей. Их, конечно, немного, но вероятность, что они существуют, есть», — отметил Лебедев. 
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