Оценена вероятность заражения коронавирусом на улице

Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил возможность заражения коронавирусной инфекцией на улице.

В интервью РИА Новости он сообщил, что заразиться коронавирусом на улице невозможно, поскольку он живет в организме человека, а в окружающей среде разрушается и теряет инфекционную активность.

Заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным путем от человека к человеку. Но, по словам Лебедева, капельный путь более вероятный, а в воздухе его, как правило, нет. Если, к примеру, человек чихнул, то, конечно же, в воздухе появляется облако капель. Но они разносятся на разное расстояние, и концентрация вируса даже в первую минуту резко падает. Если здоровый человек пройдет через такое облако и даже глубоко вдохнет, концентрация вируса будет незначительной, и он не заразиться.

По словам Лебедева, сейчас ученые изучают, существует или нет генетическая предрасположенность к коронавирусу. Эксперт считает, что вероятность генетической предрасположенности к коронавирусу может существовать.

«А может быть, у него есть генетическая непредрасположенность к коронавирусной инфекции. Сейчас ученые как раз изучают возможность наличия таких людей. Их, конечно, немного, но вероятность, что они существуют, есть», — отметил Лебедев.