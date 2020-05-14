Петербургский пульмонолог объяснила эффект «матового стекла»

COVID-19 продолжает уносить жизни людей по всему миру. Это заболевание протекает непредсказуемо и может убивать за несколько дней молодых людей, которые до заражения коронавирусом не имели проблем со здоровьем, рассказывает врач-пульмонолог санкт-петербургской городской больницы № 2 Татьяна Степаненко, рассказывает портал Доктор Питер .

Степаненко уже 30 лет лечит болезни легких, но то, что делает с людьми коронавирусная инфекция, отмечает она, ставит даже опытных врачей в тупик.

«Две недели — и человека нет. И не старого, и не тяжелобольного», - говорит врач.

Ранее, отмечает Степаненко, она никогда не видела тех изменений, которые провоцирует COVID-19. Еще в декабре-январе минувшей зимы, увидев снимок легких больного коронавирусной инфекцией, она бы не поверила, что такое может сделать вирус.

Легкие, рассказывают специалисты, после поражения коронавирусом, на снимках виден эффект «матового стекла». Эксперт отметила, что в норме легочная ткань должна быть прозрачной, поэтому на картинке здоровые легкие черного цвета. Но из-за коронавирусной инфекции они становятся «мутными» на снимке, что объясняется скоплением жидкости в альвеолоах.

По словам Степаненко, происходить такой процесс может и на фоне сердечной недостаточности. Но при коронавирусе процесс поражения легких идет неконтролируемо и непонятно, как очаг может измениться за несколько дней, насколько он опасен для жизни. Сейчас, рассказывает врач, главная проблема в том, что нет никакой гарантированной терапии, позволяющей остановить прогрессирование болезни.