В Самарской области выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом

Сегодня, 19:06

Анна Морозова

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В Самарской области выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом

По информации оперштаба региона, всего в Самарской области выявлены 1162 заболевших коронавирусом. Из них 79 зарегистрированы за сутки с 12 на 13 мая. 38 заболевших выявлено в Самаре, 15 в Тольятти, по 4 в Сызрани и Волжском районе, 3 в Красноярском районе, по 2 в Новокуйбышевске, Жигулевске, Похвистнево, Сызранском районе, по 1 больному в Ставропольском, Борском, Исаклинском, Нефтегорском, Красноармейском, Похвистневском районах и в Отрадном.

62 новых случая коронавируса зафиксированы в ходе проверки пневмоний и ОРВИ. 17 зараженных обнаружены по контактам с заболевшими ранее.

Из 1162 зараженных 174 выздоровели, девять умерли, остальные находятся на лечении.

На данный момент для приема больных COVID-19 выделено 2641 койки, из них 1474 с кислородом и 384 для оказания реанимационной помощи.

Пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, получают помощь от 2924 волонтеров.

До 18 мая действуют ограничения в виде масочного режима и самоизоляции.

За сутки полицией было выявлено 87 нарушений, на которые были составлены соответствующие протоколы. Транспортная полиция выявила 6 нарушений за прошедшие сутки, органы исполнительной власти - 5, муниципальные органы власти - 13.

Всего в России зарегистрировано 242 271 случая коронавируса. Выздоровели 48 003 человека, умерли 2212. За последние сутки в РФ COVID-19 был найден у 10 028 человек.

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