Ученые рассказали, кто чаще страдает от мигрени

Сотрудники Университета Мигеля Эрнандеса в Эльче (Испания) выяснили, кто чаще страдает от мигрени и почему. Ученые провели исследование с участием женщин с мигренью.

Известно, что симптомами этого недуга являются пульсирующая головная боль, головокружение, тошнота и рвота. Кроме того, человек по-особенному воспринимает ароматы и звуки. Мигрень - это длительная, изматывающая, непереносимая головная боль. Иногда мигрени предшествует временное ухудшение восприятия действительности, проявляющееся в помутнении зрения, галлюцинациях и проблемах с речью.

В ходе исследований выяснилось, что женщины чаще жалуются на головную боль, чем мужчины. Ученые объясняют это высокой активностью нервных клеток, провоцирующих головную боль, пишет glavufa.ru . При этом клетки связаны с женским гормоном эстрогеном — при снижении уровня эстрогена головные боли ослабляются.

Кроме того, мигрень чаще встречается у людей, склонных к тревожно-депрессивным состояниям, эмоционально возбудимых и тех, кто плохо справляется со стрессами.