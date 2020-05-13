Эпидемиолог огласил сроки победы над коронавирусом

Сегодня, 17:48

Анна Морозова

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Эпидемиолог огласил сроки победы над коронавирусом

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что бороться с коронавирусом человечество будет еще очень долго.

"Коронавирус будет с нами не только летом, но и всю нашу жизнь. Вопрос в том, как мы с ним будем справляться. Нормальная жизнь у нас начнется только тогда, когда мы начнем массово вакцинироваться", – сообщил эпидемиолог.

Гинцбург отметил, что на данный момент государствами выделяется огромное количество средств на производство вакцин против коронавируса. Специалист добавил, что антисептики и вакцины – это главные достижения медицины, которые спасают человеческие жизни во время эпидемий.

"То же касается и коронавирусной инфекции. Я надеюсь, что вакцина появится до конца года, и коронавирус станет управляемой инфекцией», – высказал предположение эксперт.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что более сотни фармкомпаний в мире занимаются разработкой вакцин против коронавируса. Она утверждает, что восемь образцов уже проходят стадию клинических исследований.

В апреле ВОЗ определила 9 российских перспективных разработок вакцин против COVID-19. Шесть вакцин разрабатывается новосибирским центром "Вектор", две – компанией Biocad, одна – НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день в мире зарегистрированы больше 4,2 зараженных коронавирусом, более 294 тысяч человек из них умерли. В России коронавирусная инфекция обнаружена у 262 843 человек.

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