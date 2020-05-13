Педиатр назвала причины большого числа заболевших коронавирусом в США

Раскрыты причины большого количества заболеваемости COVID-19 в США. Об этом рассказала педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс. Она выделила три основные проблемы в американской системе здравоохранения.

Во-первых, в США отсутствует всеобщая система здравоохранения и многие люди просто не имеют медицинской страховки. Вторая проблема заключается в том, что нет централизованной системы здравоохранения.

«Американское здравоохранение состоит из разрозненных частей, плохо скоординированных между собой и глубоко бюрократизированных», - отметила педиатр.

Она объясняет это тем, что нет высшей инстанции, которая могла бы определять, как следует вести себя людям, контролировать действия врачей и гарантировать выделение необходимых средств. Третья проблема, по мнению врача, состоит в том, что система здравоохранения направлена не столько на помощь людям, сколько на получение прибыли. Ведь если бы система была больше нацелена на спасение людей, то тестирование было бы сразу организовано, а медперсонал и население были бы снабжены всем необходимым.

«Вместо этого мы видим, как несколько корпораций соревнуются между собой, как бы извлечь побольше прибыли из этой ситуации», - отметила Маргарет Флауэрс.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество случаев инфицирования вирусом COVID-19 превышает 1,4 миллиона человек, а 85066 - погибли.