Мясников рассказал о пользе перчаток в период эпидемии

Александр Мясников высказался по поводу ношения перчаток. По его словам, это средство индивидуальной защиты является вещью повышенной опасности. Мясников назвал странной рекомендацию носить медицинские перчатки при выходе из дома. По его мнению, россиянам не объяснили, что коронавирус не способен проникать в организм с поверхности кожи, но есть риск инфицирования после контакта рук с зараженной поверхностью. Предположим, вирус попал на поверхность, человек дотронулся, а потом почесал глаз, и в таком случае он может заразиться, пояснил специалист.

По словам Мясникова, самым действенным способом избежать заражения является соблюдение дистанции. А перчатки также переносят вирусы, как и немытые руки, заметил он. Перчатки нужны для того, чтобы избежать раздражения кожи рук, которое может появиться из-за слишком частого мытья и применения антисептиков, сказал врач. При этом он добавил, что перчатки следует менять после каждого контакта или обрабатывать их антисептиком. Эксперт не советует использовать трикотажные перчатки, поскольку их нельзя обработать антисептиком.

Также Мясников высказался относительно масок. В частности, он сказал, что они не защищают от заражения, но могут снизить риск распространения инфекции, так как коронавирус переносится в бессимптомный период, когда люди могут не знать, заразны они или нет.