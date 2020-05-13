Bloomberg: эксперты хотят знать, почему коронавирус «не убил больше русских»

На страницах Bloomberg опубликована статья под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», авторы которой рассуждают, почему смертность от COVID-19 в России на низком уровне.

Так, в России смертность от коронавирусной инфекции ниже 1%. Россия – одна с таким низким уровнем смертности в десятке стран с наибольшим числом зараженных коронавирусом. Так, к примеру, в Испании, Франции и Великобритании этот показатель достигает диапазона 12-14%, в США он составляет 6%, а в Германии – 4,4%. При этом по всему миру уровень смертности от коронавируса – 6,8%.

Bloomberg отмечает, что в России проходит масштабное тестирование, поэтому ежедневно регистрируется больше число новых случаев. Удается выявлять много бессимптомных носителей. Так, в РФ до 40% людей, зараженных коронавирусом, переносят болезнь бессимптомно.

Но при этом аналитики Bloomberg отмечают, что в Южной Корее, где выстроена одна из наиболее эффективных систем отслеживания заражения COVID-19, уровень смертности в 2,5 раза выше, чем в России.

Автор статьи предполагает, что в России в статистику смертности от коронавируса попадают лишь случаи, при которых в качестве причины смерти указывают непосредственно коронавирус.

Отметим, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что в России не занимаются подтасовками статистики по коронавирусу.