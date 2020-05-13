В ВОЗ призывают Европу подготовиться к следующей волне коронавируса

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал, что странам Европы нужно быть готовыми к следующей волне коронавируса и с осторожностью отменять карантинные ограничения. В своем интервью британской The Independent чиновник заявил:

«Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна — сезонного гриппа или кори».

Также Клюге подчеркнул, что на фоне еще не окончившейся пандемии коронавируса 32 страны из 43 уже пошли на послабление карантинных ограничений. Между тем, снятие ограничений должно быть аккуратным и постепенным.

«Люди думают, что изоляция завершена. Ничего не изменилось. Полный набор мер по контролю за заболеваниями должен остаться в силе. Это ключевой тезис», — заявил чиновник.

Правда, Ханс Клюге согласился, что режим самоизоляции не изменил ситуацию с COVID-19, поскольку вакцины и лечения от него пока нет. Людям придется сосуществовать и с коронавирусом так же, как и с сотнями других вирусов на земле. Мутации могут сделать "корону" как еще гораздо опаснее, чем сейчас, так и значительно ослабить его вирулентность, превратив в обычное сезонное заболевание.

Обобщая сказанное, чиновник сказал:

«Давайте надеяться на лучшее и готовиться к худшему».

По состоянию на 14 мая коронавирусом в мире заражено почти 4 с половиной миллиона человек. Из них выздоровели 1,6 миллионов, а более 300 тысяч - умерли. По оценкам специалистов, эти данные не соответствуют реальным цифрам, т.к. они отражают только подтвержденные медиками случаи. Фактических заболевших существенно больше.