В ВОЗ призывают Европу подготовиться к следующей волне коронавируса

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал, что странам Европы нужно быть готовыми к следующей волне коронавируса и с осторожностью отменять карантинные ограничения. В своем интервью британской The Independent чиновник заявил:
Также Клюге подчеркнул, что на фоне еще не окончившейся пандемии коронавируса 32 страны из 43 уже пошли на послабление карантинных ограничений. Между тем, снятие ограничений должно быть аккуратным и постепенным.
Правда, Ханс Клюге согласился, что режим самоизоляции не изменил ситуацию с COVID-19, поскольку вакцины и лечения от него пока нет. Людям придется сосуществовать и с коронавирусом так же, как и с сотнями других вирусов на земле. Мутации могут сделать "корону" как еще гораздо опаснее, чем сейчас, так и значительно ослабить его вирулентность, превратив в обычное сезонное заболевание.
Обобщая сказанное, чиновник сказал:
По состоянию на 14 мая коронавирусом в мире заражено почти 4 с половиной миллиона человек. Из них выздоровели 1,6 миллионов, а более 300 тысяч - умерли. По оценкам специалистов, эти данные не соответствуют реальным цифрам, т.к. они отражают только подтвержденные медиками случаи. Фактических заболевших существенно больше.
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