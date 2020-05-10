Смольный разрешил медикам Петербурга не доказывать невиновность в заражении коронавирусом

Сегодня, 16:57

Анна Морозова

0

Image 16+
Смольный разрешил медикам Петербурга не доказывать невиновность в заражении коронавирусом

Обновленное распоряжение, опубликованное 14 мая на официальном саййте Смольного, предполагает, что при расследовании случаев инфицирования коронавирусом вину медиков определять не будут, а родственники умерших врачей не обязаны будут принимать участие в расследованиях и посещать соответствующие инстанции.

Кроме того, проверка обстоятельств, при которых медработник инфицировался, и решение о положенной выплате будут проводиться не за пять дней, а всего за один. Проверкой будет заниматься специальная комиссия, которая будет создана в медучреждении, где работает заразившийся медработник.

Информация о заражении должна быть передана в комиссию либо самим заболевшим, либо больницей, в которой он проходит лечение. По каждому случаю будет составлен акт, который заразившийся медик имеет право обжаловать.

Кроме того, для пострадавших от коронавируса врачей предусмотрена компенсация в виде 300 тысяч рублей, медработникам, которые инвалидизировались из-за коронавируса, – 500 тысяч рублей, а родственникам умерших от COVID-19 врачей – миллион рублей.

Напомним, с 11 мая начались выплаты медикам Петербурга, которые борются с коронавирусом. Врачи скорой помощи должны получить по 50 тысяч рублей в месяц. Средний и младший персонал, а также водители скорой помощи – по 25 тысяч рублей. Врачам стационаров, которые работают с коронавирусной инфекцией, положено 80 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

10-05-2020, 22:58

Врач рассказала об опасности выхода на улицу в жару во время эпидемии

10-05-2020, 12:54

Роспотребнадзор: в России пика коронавируса может не быть

10-05-2020, 09:30

В Минздраве объяснили, зачем здоровым людям нужно носить маски

10-05-2020, 09:12

Китайский вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса

10-05-2020, 07:41

В Роспотребнадзоре рассказали, как погода влияет на коронавирус

9-05-2020, 18:02

В Коммунарке две трети пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

9-05-2020, 14:42

Институт Гамалеи: пика заболеваемости в России нет

9-05-2020, 13:17

Китайские врачи обнаружили коронавирус в сперме больных Covid-19

9-05-2020, 12:18

В России может быть скрытый пик эпидемии коронавируса

9-05-2020, 11:51

Симптомы коронавируса зависят от места рождения

9-05-2020, 10:29

Объяснены тяжелые случаи коронавируса у молодых людей

9-05-2020, 08:54

У тяжелобольных с коронавирусом развивается делирий

8-05-2020, 22:49

Минздрав спрогнозировал сроки активного распространения коронавируса

8-05-2020, 22:32

Врач московской 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения от коронавируса

8-05-2020, 21:50

Ученые назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

8-05-2020, 19:14

Назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

8-05-2020, 18:50

В НИИ скорой помощи в Петербурге скончалась третья медсестра

8-05-2020, 17:40

120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом

8-05-2020, 11:20

Врач перечислил распространенные ошибки при ношении медицинских масок

7-05-2020, 22:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров