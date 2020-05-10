Смольный разрешил медикам Петербурга не доказывать невиновность в заражении коронавирусом

Обновленное распоряжение, опубликованное 14 мая на официальном саййте Смольного, предполагает, что при расследовании случаев инфицирования коронавирусом вину медиков определять не будут, а родственники умерших врачей не обязаны будут принимать участие в расследованиях и посещать соответствующие инстанции.

Кроме того, проверка обстоятельств, при которых медработник инфицировался, и решение о положенной выплате будут проводиться не за пять дней, а всего за один. Проверкой будет заниматься специальная комиссия, которая будет создана в медучреждении, где работает заразившийся медработник.

Информация о заражении должна быть передана в комиссию либо самим заболевшим, либо больницей, в которой он проходит лечение. По каждому случаю будет составлен акт, который заразившийся медик имеет право обжаловать.

Кроме того, для пострадавших от коронавируса врачей предусмотрена компенсация в виде 300 тысяч рублей, медработникам, которые инвалидизировались из-за коронавируса, – 500 тысяч рублей, а родственникам умерших от COVID-19 врачей – миллион рублей.

Напомним, с 11 мая начались выплаты медикам Петербурга, которые борются с коронавирусом. Врачи скорой помощи должны получить по 50 тысяч рублей в месяц. Средний и младший персонал, а также водители скорой помощи – по 25 тысяч рублей. Врачам стационаров, которые работают с коронавирусной инфекцией, положено 80 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей.