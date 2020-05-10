В Италии обнаружен связанный с коронавирусом всплеск воспалений у детей

В итальянские больницы массово привозят детей с различными симптомами, такими как сыпь, сердечные осложнения, инфекционно-токсический шок. Медики связывают их с коронавирусом.

В Италии медики заметили у местных детей волну воспалений из-за COVID-19. Чрезвычайно много таких пациентов зафиксировали в провинции Ломбардия, где до эпидемии за последние пять лет были всего 19 детей с похожими симптомами. И вот с конца зимы и по сей день поступают маленькие пациенты с сильной сыпью, осложнениями на сердце, признаками болезни Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком. У большей части этих детей (у 80%) медики диагностировали коронавирусное заражение. У 60%, помимо этого, зафиксированы и другие отклонения в здоровье.

В Нью-Йорке также были отмечены подобные случаи у 100 детей. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, ранее считалось, что COVID-19 для детей практически безвреден, но теперь мнение изменилось и эта проблема очень беспокоит власти штата. Особенно после того, как трое юных американцев с описанными симптомами скончались. Это были мальчики 7 и 8 лет, а также 18-летняя девушка.

29 апреля прошла информация, что медики из Италии и Великобритании обнаружили связь между коронавирусом и волной различных воспалений у детей. Но сотрудник ВОЗ Майк Райан ответил, что, как правило, несовершеннолетние легко болеют и полностью выздоравливают.