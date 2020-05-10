Биолог объяснила различия в статистике по коронавируса в разных странах

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, почему возникают различия в статистике по COVID-19 в разных странах, передает РИА Новости .

По ее мнению, медицинская статистика по COVID-19 зависит от множества факторов. Огромное влияние на нее оказывает структура заражаемости. Но в дальнейшем, считает Баранова, статистика будет пересматриваться. Поэтому не исключено, что там, где сейчас ниже смертность, в дальнейшем будут учтены в статистику по летальным исходам и те случаи, которые изначально в статистику не попали.

«Возьмем случай с коагуляцией крови... Если человек погибал от гиперкоагуляции, его записывали как умершего от тромба. Но сейчас понятно, что вирус вызывает гиперкоагуляцию», - отмечает Баранова.

В качестве примера она упомянула ситуацию в китайском Ухане, когда за день число заболевших увеличилось на 1,5 тысячи человек после того как были пересмотрены правила отчетности.

Что же касается заражаемости, то она, на примере США, рассказала, как один человек может заразить десятки других. Так, к примеру, в США один и тот же медицинский специалист может работать в нескольких домах престарелых. И в итоге, если он заразиться, то может передать инфекцию тем пожилым людям, которым он оказывает услуги. Он становится разносчиком, поскольку инфекцию распространил он, а не пожилые люди заразились друг от друга. В России, считает Баранова, такая ситуация менее распространенная, поскольку пожилые люди чаще живут с родными, а не в домах престарелых.