В Минздраве России сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса

Уже в июне 2020 года в России начнутся первые клинические испытания препаратов от коронавируса, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает МК. Что же касается вакцины от COVID-19, то, по его словам, ее в России ожидают уже через пару месяцев. Первые клинические испытания могут начаться в июне.
После того, как вакцина пройдет клинические испытания успешно, ее запустят в массовое производство. Ожидается, что это может произойти в конце июля. Рассказал Мурашко и о том, что в ближайшие недели в клиническую практику будет добавлен дополнительный ряд препаратов для испытаний, что существенно повышает шансы на создание эффективной вакцины.
Уже сейчас, отмечает Мурашко, ученые получили неплохие результаты по некоторым препаратам, и вскоре их будут применять при лечении коронавирусной инфекции.
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