В Минздраве России сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса

Уже в июне 2020 года в России начнутся первые клинические испытания препаратов от коронавируса, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает МК . Что же касается вакцины от COVID-19, то, по его словам, ее в России ожидают уже через пару месяцев. Первые клинические испытания могут начаться в июне.

«В июне планируется начать клинические испытания, по результатам доклиническим мы поймем, сколько вакцин кандидатных выйдет», — сообщил министр здравоохранения России.

После того, как вакцина пройдет клинические испытания успешно, ее запустят в массовое производство. Ожидается, что это может произойти в конце июля. Рассказал Мурашко и о том, что в ближайшие недели в клиническую практику будет добавлен дополнительный ряд препаратов для испытаний, что существенно повышает шансы на создание эффективной вакцины.

Уже сейчас, отмечает Мурашко, ученые получили неплохие результаты по некоторым препаратам, и вскоре их будут применять при лечении коронавирусной инфекции.

«Один из препаратов обладает в том числе противовирусной активностью», — отметил Мурашко.