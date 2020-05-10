Россиян предостерегли о риске заражения COVID-19 в перчатках

Сегодня, 11:58

Ольга Громова

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Россиян предостерегли о риске заражения COVID-19 в перчатках
Использование перчаток во время ковида

Пользоваться перчатками для защиты от коронавируса надо правильно, иначе риск заражения не снижается, а сохраняется прежнем уровне. Об этом в ходе интервью Пятому каналу граждан предупредила завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

По ее словам, во время пандемии COVID-19 нет никаких требований к перчаткам - они могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми. Однако при этом стоит не допускать их превращения в рассадник коронавируса и постоянно контролировать себя. К примеру, при возвращении домой резиновые перчатки, они же одноразовые, надо незамедлительно выбросить. Перчатки многоразовые, тканевые, следует постирать с мылом и прогладить. При пользовании перчатками риск заражения может быть сведен к минимуму только в случаев, если человек не прикасается к своему лицу. К тому же, перчатки нельзя носить долго. Их, как и маски, надо менять.

«Вы же понимаете, если вы перчатки носите, то возбудители могут оставаться как на руках, так и на перчатках. Не надо касаться лица, вытирать нос, глаза. И их нельзя носить долгое время», — рассказала Кожевникова.

Главной мерой, которая поможет защитить себя от коронавируса, является сведение к минимуму контакта с окружающими.

Напомним, все эксперты также указывают на необходимость регулярного мытья рук. Там, где это невозможно, надо пользоваться антисептиками.

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