ВОЗ не исключает эволюцию COVID-19 в эндемическую инфекцию

Сегодня, 09:54

Александр Зуев

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ВОЗ не исключает эволюцию COVID-19 в эндемическую инфекцию
ВОЗ

В ВОЗ не знают, сколько времени понадобиться, чтобы одержать победу над коронавирусом. Об этом рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он также сказал, что коронавирус может стать эндемической инфекцией. Отметим, что эндемическими называют инфекции, возбудители которых пребывают в определенной местности и возобновляются без заноса извне.

Райан также сказал, даже если вакцина будет создана, борьба с инфекцией потребует больших усилий. Эксперт уточнил, что разработка вакцины может дать надежду, но все будет зависеть от доступности препарата и его эффективности. То есть, COVID-19 не исчезнет бесследно, вирус станет еще одной болезнью, с которой человечество будет постоянно сталкиваться. В этой связи Райан упомянул ВИЧ, который сейчас находится под контролем, и теперь люди его не так сильно боятся, как раньше.

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что успех в борьбе с коронавирусом зависит от равенства в распределении лекарств в мире, пишет ТАСС.

Ранее представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил о том, что на сегодня нет эффективного препарата от коронавируса. ВОЗ также опровергла эффективность «Арбидола» против COVID-19.

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