Доктор Мясников пожаловался на дебилов-критиков

Сегодня, 08:46

Ольга Громова

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Доктор Мясников пожаловался на дебилов-критиков
Доктор Мясников

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников жалуется на дебилов, которые открыли на него охоту и критикуют все его высказывания и комментарии. По этой причине, отметил доктор в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», он стал вести себя сдержаннее и осторожнее в публичном пространстве.

«Раньше я говорил вам все, что думаю. Теперь все, кому не лень, лезут и кричат: "Доктор Мясников сказал..." И все это по новостям расходится», — заявляет Мясников.

Доктор поведал, как ему пришлось изъясняться с одним «дебилом», который в грубой форме подверг критике главного врача столичной больницы №71 за то, что он надел защитный костюм во время посещения коронавирусных пациентов, хотя раньше его эффективность поставил под сомнение.

«Не будьте идиотами! Это безопасность врачей. Если я пойду без костюма, то другой решит, что ему тоже так можно...», — растолковал Мясников.

Напомним, ранее одна из журналисток обвинила Мясникова в том, что он дает интервью за деньги. Доктор обвинения отверг, добавив, что ранее часто общался с журналистами. Теперь, когда в стране эпидемия коронавируса, интервью он стал давать меньше.

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