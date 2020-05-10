Скорость распространения коронавируса японцы наглядно показали на видео

Вчера, 21:58

Ольга Громова

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Скорость распространения коронавируса японцы наглядно показали на видео

Скорость распространения коронавирусной инфекции японский телеканал NHK наглядно продемонстрировал на отснятом видео, которое было растиражировано через соцсети в том числе. Процесс, где показана способность COVID-19 действовать по принципу «поражай и беги», был смоделирован журналистами с помощью инфекционистов.

В съемках ролика для канала приняли участие десять добровольцев. На руки одного из участников эксперимента было нанесено светящееся при определенном освещении вещество. Он сыграл роль зараженного коронавирусом, который покашлял на свою руку. Девять остальных добровольцев исполнили роли участников шведского стола. Они, как, собственно, и носитель COVID-19, набирали себе еду, ничего не подозревая.

Минуло только полчаса после начала эксперимента, как «коронавирус» поразил всех. Светящиеся частички были найдены у всех участников эксперимента на коже. У троих людей они присутствовали на лице. Распространились частицы и на вещи, к которым прикасались люди: трость зонта, открытку и так далее. Кроме того, следы «коронавируса» имелись даже в посуде с едой, которую кушали участники шведского стола.

Поэтому COVID-19 может передаваться и без прямого контакта между людьми. По крайней мере, участники эксперимента между собой не контактировали, отмечает NHK, но «заражение» все же произошло.

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