В российских медучреждениях зафиксировали 400 очагов коронавирусной инфекции

Сегодня, 15:55

Александр Зуев

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В российских медучреждениях зафиксировали 400 очагов коронавирусной инфекции

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, несмотря на все профилактические меры, в российских больницах возникли 400 очагов коронавируса, из-за чего туда опасаются приходить пациенты.

Министр также заявил, что в апреле ситуация с оказанием плановой помощи в России и мире изменилась: многие медучреждения просто закрылись, объем плановой помощи снизился.

Так, в Институте нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко количество плановых пациентов сократилось на 7% из-за опасения, что состояние пациентов может усугубиться при заражении коронавирусом. Мурашко также заметил, что за время пандемии стали чаще умирать из-за злоупотребления алкоголем, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сейчас более ста тысяч зараженных коронавирусом россиян находятся в больничных стационарах, а около 1,5 тысячи человек с подтвержденным диагнозом подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, что за один день в России зафиксировано 10 028 новых случаев заражения. Всего в стране насчитывается более 242 тысяч заболевших, скончались свыше двух тысяч.

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