Во Владимире в больнице скорой помощи у 71 сотрудника выявили коронавирус

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Во Владимире в больнице скорой помощи у 71 сотрудника выявили коронавирус
Врачи больницы во Владимире

Более 70 работников Городской клинической больницы скорой помощи Владимира заразились новой коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом работа медучреждения не будет приостановлена. Больница продолжает прием пациентов травматологического, хирургического и гинекологического профилей. В пресс-службе администрации сообщили, что всего по Владимирской области количество заболевших медиков составляет 139 человек, 18 из них выздоровели.

«По состоянию на 13:00 12 мая у 14 врачей, 44 медицинских работников среднего звена и у 13 работников из числа младшего персонала подтверждена новая коронавирусная инфекция. При этом два врача и четверо медицинских работников среднего звена уже выздоровели. В обсерваторе городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира находятся шесть человек», - конкретнее рассказали в пресс-службе.

Лечение пациентов проходит на базе скорой медицинской помощи. Их госпитализация в клинику для лечения пациентов с коронавирусом не планируется. Исходя из данных властей, в больнице есть необходимый запас средств для индивидуальной защиты медработников, в самом здании проводят регулярные противоэпидемические мероприятия. Персонал больницы и вновь поступающие пациенты каждый день проходят тесты на COVID-19.

Накануне власти РФ выделили Владимирской области 53,5 миллиона рублей на выплаты медсотрудникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях угрозы распространения коронавируса. В случае инфицирования COVID-19 медикам предусмотрена страховая выплата в размере 50 тысяч рублей. Но остается открытым вопрос о том, могут ли рассчитывать на денежные выплаты медработники Красного креста. В медучреждении нет профильных специалистов и инфекционного отделения. Запрос на эту тему был отправлен в Белый дом.

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