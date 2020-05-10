Найдено эффективное противоядие от укусов гадюк

Эксперты от медицины обрадовали: простое противоядие от укусов гадюк есть. И оно давно применяется, правда, в другой сфере.

Жители больших городов редко могут повстречаться с гадюкой. Но есть регионы, где от яда пресмыкающегося гибнет множество людей. Эти места, как правило, находятся вдали от медучреждений. Основная опасность кроется в быстроте распространения яда по организму, так что человек просто не успевает получить медицинскую помощь.

Найти эффективное средство от яда гадюки попытались Николас Кейсуэлл со своими коллегами-учеными из Ливерпульской школы тропической медицины. И нашли: лекарство, широко применяемое при отравлении солями тяжелых металлов обещает стать простым и эффективным антидотом в борьбе с ядом пресмыкающегося. В яде многих ядовитых змей содержится фермент металлопротеазы с ионами цинка, поэтому лекарство могло бы "выключать" ферменты токсина.

Одним из самых распространенных средств, нейтрализующих тяжелые металлы в организме, является унитиол. Эксперимент с этим препаратом с мышами показал, что введенный в организм мыши спустя 15 минут после укуса гадюки, он либо сохранял жизнь грызуна (менее 50% случаев), либо замедлял гибель (более 50%). Животные, не получившие антидота, погибли все.

По итогам исследования ученые из Ливерпульской школы дают унитиолу высокие оценки: в его силах отодвинуть по времени опасные реакции на яд в организме и тем самым позволить врачам побороться за жизнь пациента.

Но, к сожалению, если эффективность унитиола и подтвердится, он не станет панацеей, ведь яды многих змей содержат уникальные "коктейли" и для их нейтрализации потребуются совершенно другие противоядия.