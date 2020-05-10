Врачи рассказали, как правильно проветривать квартиру

Специалисты отдела санитарного просвещения Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют проветривать квартиру четыре раза в день. Если этого не делать, то в комнате будет недостаток кислорода. Это негативно сказывается на самочувствии человека - может возникнуть головная боль и повышение давления. Также отсутствие свежего воздуха в помещении служит благоприятной зоной для размножения микробов. Но в процедуре проветривания существуют некоторые нюансы.

Первый раз необходимо открывать окно сразу после пробуждения. Далее, процедуру проветривания нужно повторять еще как минимум три раза в течение дня при продолжительности от 10 до 30 минут. Эксперты не советуют открывать окна во время смога и дождя, а также при сильных порывах ветра, так как в жилье могут попасть различные загрязняющие вещества. Перед сном проветривание имеет большое значение - при этом увеличивается содержание кислорода в комнате, а это в разы улучшает процесс засыпания и качество сна. Кухню также следует проветривать, особенно во время приготовления пищи. Даже после того как процесс готовки завершился, окна в кухне должны быть открыты еще как минимум 10 минут.