Омбудсмен Петербурга рассказал о рисках работы автоматов с масками в метро

Сегодня, 15:53

Александр Зуев

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Омбудсмен Петербурга рассказал о рисках работы автоматов с масками в метро

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает, что установка в петербургском метро 200 вендинговых аппаратов со средствами индивидуальной защиты только усугубит ситуацию.

Как отметил Шишлов, работа аппаратов может привести к очередям при входе в метро, что только увеличит число инфицированных, поэтому он предложил в первые дни раздавать маски бесплатно, как это делали во многих крупных европейских городах. По мнению эксперта,  700 аппаратов на 72 станциях метро - это чрезвычайно мало, чтобы обеспечить всех горожан и приезжих масками. 

Что касается продления карантинных ограничений в Петербурге, омбудсмен назвал такое решение обоснованным, пишет Konkretno.ru. Он считает, что эти меры способны притормозить распространение инфекции.

Напомним, что губернатор Петербурга постановил, что горожане с 12 по 31 мая обязаны носить защитные маски и перчатки в общественных местах.

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