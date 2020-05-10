Омбудсмен Петербурга рассказал о рисках работы автоматов с масками в метро

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает, что установка в петербургском метро 200 вендинговых аппаратов со средствами индивидуальной защиты только усугубит ситуацию.

Как отметил Шишлов, работа аппаратов может привести к очередям при входе в метро, что только увеличит число инфицированных, поэтому он предложил в первые дни раздавать маски бесплатно, как это делали во многих крупных европейских городах. По мнению эксперта, 700 аппаратов на 72 станциях метро - это чрезвычайно мало, чтобы обеспечить всех горожан и приезжих масками.

Что касается продления карантинных ограничений в Петербурге, омбудсмен назвал такое решение обоснованным, пишет Konkretno.ru . Он считает, что эти меры способны притормозить распространение инфекции.

Напомним, что губернатор Петербурга постановил, что горожане с 12 по 31 мая обязаны носить защитные маски и перчатки в общественных местах.