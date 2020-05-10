Сторонники теории заговора о коронавирусе нападают на людей

Сторонники теории заговора уверены в том, что причиной распространения коронавируса является влияние вышек сетей 5G. В этой связи они стали совершать нападения на инженеров, работающих в британской телекоммуникационной компании Openreach. В минувшем месяце сотрудники организации подверглись атакам около 50 раз.

Отмечается, Openreach не работает напрямую с сетями 5G — компания обеспечивает функционирование проводной инфраструктуры. Но разозленные люди продолжают нападки на инженеров. Один из специалистов признался, что до эпидемии коронавируса он и его коллеги не испытывали такого давления. Мужчина вынужден ежедневно беспокоиться за свою безопасность.

Газета The Guardian сообщает, что недовольные порой путают людей в жилетах, работающих с телефонными проводами, с инженерами, поддерживающими сети 5G. А одна женщина помешала движению фургона Openreach, приняв его за мобильную вышку 5G. Отмечается, что в Великобритании около 20 мобильных вышек подверглись нападению. По мнению некоторых исследователей, ведется планомерная кампания по дезинформации населения о распространении инфекции, пишет Lenta.ru

Эксперты Оксфордского Института исследования выяснили, что мифы об инфекции распространяют знаменитости и политики. Так, актер Вуди Харрельсон и певица MIA публиковали в соцсетях данные о связи симптомов коронавируса с «излучениями» от вышек 5G. В России сторонницей этой теории является телеведущая Виктория Боня.