Сторонники теории заговора о коронавирусе нападают на людей

Сегодня, 13:18

Александр Зуев

0

Image 16+
Сторонники теории заговора о коронавирусе нападают на людей
Эпидемия коронавируса

Сторонники теории заговора уверены в том, что причиной распространения коронавируса является влияние вышек сетей 5G. В этой связи они стали совершать нападения на инженеров, работающих в британской телекоммуникационной компании Openreach. В минувшем месяце сотрудники организации подверглись атакам около 50 раз.

Отмечается, Openreach не работает напрямую с сетями 5G — компания обеспечивает функционирование проводной инфраструктуры. Но разозленные люди продолжают нападки на инженеров. Один из специалистов признался, что до эпидемии коронавируса он и его коллеги не испытывали такого давления. Мужчина вынужден ежедневно беспокоиться за свою безопасность.

Газета The Guardian сообщает, что недовольные порой путают людей в жилетах, работающих с телефонными проводами, с инженерами, поддерживающими сети 5G. А одна женщина помешала движению фургона Openreach, приняв его за мобильную вышку 5G. Отмечается, что в Великобритании около 20 мобильных вышек подверглись нападению. По мнению некоторых исследователей, ведется планомерная кампания по дезинформации населения о распространении инфекции, пишет Lenta.ru

Эксперты Оксфордского Института исследования выяснили, что мифы об инфекции распространяют знаменитости и политики. Так, актер Вуди Харрельсон и певица MIA публиковали в соцсетях данные о связи симптомов коронавируса с «излучениями» от вышек 5G. В России сторонницей этой теории является телеведущая Виктория Боня.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

10-05-2020, 22:58

Врач рассказала об опасности выхода на улицу в жару во время эпидемии

10-05-2020, 12:54

Роспотребнадзор: в России пика коронавируса может не быть

10-05-2020, 09:30

В Минздраве объяснили, зачем здоровым людям нужно носить маски

10-05-2020, 09:12

Китайский вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса

10-05-2020, 07:41

В Роспотребнадзоре рассказали, как погода влияет на коронавирус

9-05-2020, 18:02

В Коммунарке две трети пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

9-05-2020, 14:42

Институт Гамалеи: пика заболеваемости в России нет

9-05-2020, 13:17

Китайские врачи обнаружили коронавирус в сперме больных Covid-19

9-05-2020, 12:18

В России может быть скрытый пик эпидемии коронавируса

9-05-2020, 11:51

Симптомы коронавируса зависят от места рождения

9-05-2020, 10:29

Объяснены тяжелые случаи коронавируса у молодых людей

9-05-2020, 08:54

У тяжелобольных с коронавирусом развивается делирий

8-05-2020, 22:49

Минздрав спрогнозировал сроки активного распространения коронавируса

8-05-2020, 22:32

Врач московской 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения от коронавируса

8-05-2020, 21:50

Ученые назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

8-05-2020, 19:14

Назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

8-05-2020, 18:50

В НИИ скорой помощи в Петербурге скончалась третья медсестра

8-05-2020, 17:40

120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом

8-05-2020, 11:20

Врач перечислил распространенные ошибки при ношении медицинских масок

7-05-2020, 22:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров